Rus muhalife suikast planı çöktü: Fransa'da yakalandılar

Ulusal basındaki haberlere göre, Fransa İç İstihbarat Birimi (DGSI) 13 Ekim'de Ossetchkine'ye karşı suikast planladığından şüphe edilen 4 kişiyi gözaltına aldı.

Zanlıların, "bir veya birden fazla kişiye karşı suç işlemeye hazırlanmak amacıyla terör örgütü kurmak" gerekçesiyle yürütülen soruşturma kapsamında Paris bölgesi ve Loire-Atlantique vilayetinde gözaltına alındığı öğrenildi.

Yaşları 26 ile 38 arasında değişen Fransız ve Rus vatandaşları olan şüpheliler, gözaltındayken kendilerine emir veren kişiyi tanımadıklarını, manipüle edildiklerini veya Ossetchkine'nin yaşadığı Biarritz kentine tatil için geldiklerini belirtti.

Şüpheliler, dün Fransa Ulusal Terörle Mücadele Savcılığına sevk edildi ve ardından tutuklandı.

19 Eylül'de açılan soruşturma kapsamında, zanlıların Ossetchkine'nin Biarritz'teki mahallesine defalarca geldikleri tespit edildi.

İçlerinden birinin telefonunda, Ossetchkine'nin kaldığı binanın planlarını gösteren bir görüntü bulunduğu ortaya çıktı.

DGSI, "bunların muhtemelen Rus istihbaratı tarafından yürütülen bir suikast planı amacıyla yapılan keşif görevleri olduğunu" düşünüyor.