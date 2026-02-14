İSTANBUL 16°C / 12°C
Dünya

Rus muhalifin ölümünde zehirlenme şüphesi: Avrupa ülkeleri Putin'i suçladı

İngiltere, İsveç, Fransa, Almanya ve Hollanda, Rus muhalif Aleksey Navalnıy'ın ölümcül toksinle zehirlenerek hapishanede öldüğünü iddia etti. Bunun, Navalnıy'dan alınan örneklerin analizlerine dayanan sonuç olduğu öne sürülen açıklamada, bu analizlerin, 'epibatidin' varlığını kesin olarak doğruladığı savunuldu.

14 Şubat 2026 Cumartesi 17:37
İngiltere, İsveç, Fransa, Almanya ve Hollanda dışişleri bakanları, Şubat 2024'te cezaevinde hayatını kaybeden Rus muhalif Navalnıy'ın ölümüyle ilgili ortak yazılı açıklama yaptı.

Açıklamada, "İngiltere, İsveç, Fransa, Almanya ve Hollanda, Alexey Navalnıy'ın ölümcül zehirle zehirlendiğinden emin." iddiasında bulunuldu.

Bunun, Navalnıy'dan alınan örneklerin analizlerine dayanan sonuç olduğu öne sürülen açıklamada, bu analizlerin, "epibatidin" varlığını kesin olarak doğruladığı savunuldu.

Açıklamada, epibatidinin, Güney Amerika'daki zehirli ok kurbağalarında bulunan toksin olduğu ve Rusya'da doğal olarak bulunmadığına işaret edilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Rusya, Navalnıy'ın doğal nedenlerle öldüğünü öne sürdü. Ancak epibatidinin yüksek toksisitesi ve bildirilen semptomlar dikkate alındığında, zehirlenmenin ölüm nedeni olma ihtimali oldukça yüksekti. Navalnıy'ın hapishanede hayatını kaybetmesi ise Rusya'nın bu zehri verme konusunda imkan, motivasyon ve fırsata sahip olduğu anlamına gelmektedir. Ayrıca Rusya'nın uluslararası hukuku ve Kimyasal Silahlar Sözleşmesi'ni defalarca ihlal ettiği açık."

Açıklamada, İngiltere, İsveç, Fransa, Almanya, Hollanda ve ortaklarının, Ağustos 2020'de Rusya'nın Alexei Navalnıy'ı zehirlemek için Novichok kullanmasını kınadığı hatırlatıldı. Bu olayın, 2018'de Rusya'nın Salisbury'de sinir gazı Novichok kullanması ve bunun sonucunda İngiliz kadın Dawn Sturgess'in trajik ölümüne yol açmasının ardından gerçekleştiği anımsatıldı.

Her iki durumda da saldırıları gerçekleştirmek için gerekli araçlara, motife ve uluslararası hukuku hiçe sayma tutumuna sahip olan tek ülkenin Rusya olduğu iddia edilen açıklamada, şöyle devam edildi:

"Bu son bulgular, Rusya'nın Kimyasal Silahlar Sözleşmesi'ni ve bu durumda Biyolojik ve Toksin Silahları Sözleşmesi'ni defalarca ihlal etmesinden sorumlu tutulması gerektiğini bir kez daha vurgulamaktadır. Kimyasal Silahların Yasaklanması Örgütü'ndeki daimi temsilcilerimiz bugün Genel Direktör'e bir mektup yazarak Rusya'nın Kimyasal Silahlar Sözleşmesi'ni ihlal ettiğini bildirdi. Rusya'nın kimyasal silahlarının tamamını imha etmemiş olması da bizi endişelendirmektedir. Biz ve ortaklarımız, Rusya'yı hesap vermeye devam ettirmek için elimizdeki tüm politika araçlarını kullanacağız."

Rusya'da terör ve aşırıcılıkla bağlantılı kişilerin bulunduğu listeye dahil edilen ve aşırılık yanlısı topluluk oluşturmaktan suçlu bulunan muhalif Navalnıy, Şubat 2024'te cezaevinde hayatını kaybetmişti.

