Rus oligarklara yönelik yeni yaptırım

AA 11 Mart 2022 Cuma 22:02 - Güncelleme: 11 Mart 2022 Cuma 22:02

AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell, konuyla ilgili açıklamasında, şu ana kadar AB'nin Rusya'ya uyguladığı sektörel yaptırımlara ek olarak daha fazla kişi ve kuruluşa kısıtlama getireceklerini bildirdi.

Ukrayna'nın egemenliğini baltalayan veya bunu destekleyenlere yaptırım uygulanması için teklif hazırladığını aktaran Borrell, "Bu yaptırımlarla, rejime ciddi gelir kaynağı sağlayan ekonomik sektörlerdeki oligarkların, rejimle ilişkili elitlerin, ailelerinin, önde gelen iş insanlarının peşine düşmeye devam edeceğiz." ifadesini kullandı.

Borrell, yaptırım listesine alınacak yeni kişi ve kuruluşların, çelik endüstrisinde faal olduğunu, askeri ürün ve teknolojiler veya finansal ve yatırım hizmetleri sağladığını belirtti.

Josep Borrell, "Putin'in Ukrayna halkına karşı elim savaşına eşlik eden dezenformasyon ve propagandada, gerçek savaşta, fikir savaşında, şöylem savaşında öncü rol oynayan daha fazla kişiyi hedef alacağız." açıklamasında bulundu.

AB'nin, Ukrayna'ya saldırı nedeniyle Rusya ve Belarus'u hedef alan, mal varlıklarının dondurulması, seyahat ve fon yasağını içeren yaptırımlar listesinde 862 kişi ve 53 kuruluş bulunuyor.

Listede, bazı bankalar ve şirketler ile çok sayıda iş insanı, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in aralarında bulunduğu devlet görevlisi, milletvekili de yer alıyor.

