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Dünya

Rus ordusu, ABD'nin Almanya'daki askeri tesisini denetleyecek

Rus ordusunun Salı günü Alman topraklarındaki bir ABD askeri tesisini denetleyeceği bildirildi.

TM Dijital Haber Merkezi28.01.2020  13:46 - Güncelleme: 28.01.2020  13:46

Rus Ulusal Nükleer Risk Azaltma Merkezi Başkanı Sergey Ryzhkov, Rus ordusunun Salı günü Alman topraklarındaki bir ABD askeri tesisini ziyaret edeceğini söyledi.

Ryzhkov, "Güven ve güvenlik oluşturma önlemlerine ilişkin 2011 yılında imzalanan Viyana Belgesi uyarınca, bir Rus müfettiş grubu, Almanya'nın topraklarındaki bir ABD askeri tesisi hakkındaki bilgileri değerlendirmek için bir ziyaret planlıyor." dedi.

Bir günlük ziyaretleri sırasında, askerler askeri tesisi yerinde kontrol edecekler.

Viyana Belgesi 30 Kasım 2011 tarihinde, Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı (AGİT) Viyana'daki Güvenlik İşbirliği Forumu'nun genel toplantısında kabul edildi. AGİT, bölgedeki askeri çatışma riskini azaltmayı amaçlamaktadır. Belgeye uygun olarak, AGİT'e katılan 56 devlet, silahlı kuvvetleri, askeri örgütleri, insan gücü ve büyük silah ve teçhizat sistemleri hakkında düzenli olarak bilgi alışverişinde bulunur. Ülkeler ayrıca savunma planlamaları ve bütçeleri hakkında da bilgi paylaşıyor.

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