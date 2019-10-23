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Rus ordusu Aynularab’a girdi

Rusya Savunma Bakanlığı, Rus askeri polis konvoyunun Türkiye-Suriye sınırındaki Aynularab’a (Kobani) girdiğini bildirdi.

  • AA
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Rusya Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin arasında 22 Ekim’de varılan anlaşmalar doğrultusundaki son gelişmelere dair bilgi verildi.

Rus askeri polis konvoyunun, Suriye’nin kuzeydoğusunda doğru hareket etmeye başladığı belirtilen açıklamada, “Rus askeri polisi, Barış Pınarı Harekatı bölgesine komşu bölgelerde devriye gezerek Kürt güçlerin geri çekilmesine yardımcı olacak.” ifadesi kullanıldı.

Soçi’de varılan anlaşma kapsamında Fırat’ın doğusuna yönelik de adımlar atıldığı kaydedilen açıklamada, “Rus askeri polis konvoyu, Türkiye-Suriye sınırındaki Aynularab’a (Kobani) girdi. Rus yetkililer, yerel yönetim temsilcileriyle bir araya gelerek görevlerin tamamlanmasına yönelik konuları ele aldılar." ifadesine yer verildi.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, bugün Anadolu Ajansı (AA) Editör Masası'nda, “Aynularab (Kobani) dahil, YPG'li teröristler Rusya ve rejim unsurları tarafından 30 kilometrenin altına gönderilecek, silahları da dahil buradan temizlenecek." demişti.

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