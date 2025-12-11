İSTANBUL 14°C / 6°C
Dünya

Rus ordusu, Donetsk'te bir şehri daha ele geçirdi

Kremlin, Rus ordusunun Donetsk bölgesindeki Seversk kentini ele geçirdiğini bildirdi. Şehrin ele geçirilmesiyle, Rus ordusunun, Ukrayna'nın kontrolündeki Slavyansk şehrine doğru ilerleyişini kolaylaştıracağı belirtildi.

AA11 Aralık 2025 Perşembe 17:45
Rus ordusu, Donetsk'te bir şehri daha ele geçirdi
Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, başkent Moskova'da gazetecilere yaptığı açıklamada, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Kremlin Sarayı'nda askeri yetkililerle toplantı yaptığını belirtti.

Toplantıya, Rusya Genelkurmay Başkanı Valeriy Gerasimov'un yanı sıra Güney Askeri Grubu Komutanı Sergey Medvedev, 123. Motorlu Piyade Tugayı Komutanı Denis Pirogov'un katıldığını aktaran Peskov, toplantıda Donetsk bölgesinin kuzeyindeki durumun ele alındığı bilgisini paylaştı.

"PUTİN, CEPHEDEKİ TÜM YÖNLERDEKİ DURUMUN OLUMLU OLDUĞUNU BELİRTTİ"

Peskov, Putin'e cephedeki durum hakkında bilgi verildiğini belirterek, "Seversk kentinin kontrolümüze geçmesi konusu istişare edildi. Bu konuda Devlet Başkanı'na ayrıntılı bilgi verildi. Putin, cephedeki tüm yönlerdeki durumun olumlu olduğunu belirtti." ifadelerini kullandı.

Donetsk bölgesinin kuzeyinde bulunan Seversk şehri, Rus ordusunun, Ukrayna'nın kontrolündeki Slavyansk şehrine doğru ilerleyişini kolaylaştıracağı belirtiliyor.

Slavyansk ise Ukrayna ordusu için tahkimat merkezi konumunda bulunduğu ifade ediliyor.

