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Dünya

Rus ordusu duyurdu! Yüzlerce İHA imha edildi

Rusya Savunma Bakanlığı, Ukrayna'nın gece saatlerinde düzenlediği yoğun İHA saldırılarına karşılık olarak 232 insansız hava aracının hava savunma sistemleriyle düşürüldüğünü açıkladı. Moskova dahil birçok bölgede uçuşlar durdurulurken, bazı yerlerde mobil internet erişimi kesildi.

AA21 Mayıs 2025 Çarşamba 20:55 - Güncelleme:
Rus ordusu duyurdu! Yüzlerce İHA imha edildi
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Rusya Savunma Bakanlığı, son 24 saatte Ukrayna'ya ait 232 insansız hava aracının (İHA) hava savunma sistemlerince Rus bölgeleri üzerinde vurulduğunu duyurdu.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, Ukrayna'nın gece İHA'larla Rus topraklarına saldırı düzenlediği ifade edildi.

232 İHA VURULDU

Rus hava savunma sistemlerince 232 İHA'nın vurulduğu kaydedilen açıklamada, İHA'ların bir kısmının Moskova bölgesinde vurulduğu belirtildi.

Rusya'da bugün başkent Moskova olmak üzere çok sayıda havalimanındaki uçuşlar, İHA saldırıları nedeniyle durdurulmuştu.

Ülkenin bazı bölgelerinde de saldırı tehlikesi nedeniyle mobil internet kapatılmıştı.

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