  Rus ordusu Sumi'ye saldırdı: 2 ölü 3 yaralı
Dünya

Rus ordusu Sumi'ye saldırdı: 2 ölü 3 yaralı

Rus ordusunun Ukrayna'nın Sumi bölgesine yönelik hava saldırılarında 2 kişinin öldüğü, 3 kişinin yaralandığı bildirildi.

AA8 Ekim 2025 Çarşamba 12:34 - Güncelleme:
Ukrayna Ordusu Hava Kuvvetlerine ait Telegram hesabından yapılan yazılı açıklamada, Rusların bu gece ülkeye yönelik 183 insansız hava aracı (İHA) ile saldırı düzenlediği belirtildi.

Açıklamada, Ukrayna'nın farklı bölgelerine yönelik fırlatılan İHA'lardan 154'ünün hava savunma güçlerince imha edildiği veya etkisiz hale getirildiği kaydedildi.

- Sumi bölgesinde 2 kişi öldü, 3 kişi yaralandı

Öte yandan Ukrayna'nın Sumi Bölgesi Savcılığına ait aynı sosyal paylaşım hesabından yapılan açıklamaya göre, Rus hava saldırıları nedeniyle bölgede 2 kişi öldü ve 3 kişi yaralandı.

Ayrıca yerel basında yer alan haberlere göre, Çernigiv bölgesine yapılan saldırılar nedeniyle 4 bin 500 abone elektriksiz kaldı.

