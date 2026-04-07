7 Nisan 2026 Salı / 20 Sevval 1447
  Rus ordusu yolcu otobüsüne saldırdı: 4 ölü
Dünya

Rus ordusu yolcu otobüsüne saldırdı: 4 ölü

Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski, Rusya'nın Nikopol şehrinde bir yolcu otobüsüne savaş başlıklı FPV tipi droneyla saldırı düzenlediğini açıkladı. Saldırıda 4 kişi hayatını kaybetti, 16 kişi yaralandı. Zelenski, sivillere yönelik saldırıların ortak çabalarla önlenmesi gerektiğini vurguladı.

AA7 Nisan 2026 Salı 15:37 - Güncelleme:
Ukrayna-Rusya savaşında siviller bir kez daha hedef oldu. Dnipropetrovsk bölgesine bağlı Nikopol şehrinde bir yolcu otobüsüne FPV tipi droneyla düzenlenen saldırıda 4 kişi yaşamını yitirdi, 16 kişi yaralandı. Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski, saldırıyı sosyal medya hesabından duyurarak uluslararası topluma çağrıda bulundu.

ZELENSKİ SALDIRININ DETAYLARINI SOSYAL MEDYADAN PAYLAŞTI

Zelenski, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Rus ordusunun, Ukrayna'nın Dnipropetrovsk bölgesine bağlı Nikopol şehrinde bir yolcu otobüsüne saldırı gerçekleştirdiğini belirtti.

Saldırının savaş başlıklı FPV tipi dronla yapıldığını savunan Zelenski, saldırı sonucu 4 kişinin öldüğünü ve 16 kişinin yaralandığını belirtti.

ZELENSKI'DEN SİVİLLERE YÖNELİK SALDIRILARA KARŞI ORTAK ÇABA ÇAĞRISI

Zelenski, Rusya'nın cephe hattına yakın yerleşim yerlerinde sivillere yönelik saldırılar düzenlemeye devam ettiğini ve bunun ortak çabalarla önlenmesi gerektiğini ifade etti.

  • Nikopol drone saldırısı
  • Zelenskiy
  • Ukrayna Rusya savaşı
  • FPV drone
  • sivil kayıplar

