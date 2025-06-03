Rus ordusundan Ukrayna'ya misilleme: 3 ölü 16 yaralı

Ukrayna Devlet Acil Hizmetler Birimine (DSNS) ait Telegram hesabı üzerinden yapılan yazılı açıklamada, Rusların Ukrayna'da Sumi kentine saldırı düzenlediği belirtildi.

Mevcut bilgilere göre saldırıda 3 kişinin öldüğü ve 16 kişinin yaralandığı kaydedilen açıklamada, "Arama kurtarma ekipleri, sağlık görevlileri ve polis ekipleri olay yerinde çalışıyor. Bilgiler netleştiriliyor." denildi.

"RUSLAR, SUMİ'YE ÇOK NAMLULU ROKETATAR SİSTEMİ İLE SALDIRDI"

Öte yandan Telegram hesabından açıklama yapan Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, saldırıya tepki göstererek, "Ruslar Sumi'ye vahşice saldırdı." ifadesini kullandı.

Saldırının çok namlulu roketatar sisteminden yapıldığını aktaran Zelenskiy, "Sivillere yönelik tamamen kasıtlı bir saldırı." açıklamasında bulundu.

Zelenskiy, çok namlulu roketatar sisteminden fırlatılan bir füzenin ise kentteki 9 katlı bir apartmana da isabet ettiğini ama patlamadığını belirterek, "Çok sayıda yaralı var. Şu ana kadar üç kişi öldü." bilgisini paylaştı.

Rusya'ya yönelik baskıyı artırmak için ABD ve Avrupa'yı kararlı adımlar atmaya davet eden Zelenskiy, Rus saldırıları nedeni ile her gün Ukrayna'da insanların öldüğünü kaydederek, "Rusya, Ukrayna'nın şehirlerine ve köylerine saldırmayı bir gün bile bırakmıyor." ifadelerini kullandı.

RUSYA'NIN DÜZENLEDİĞİ İHA SALDIRILARINDA 9 KİŞİ YARALANDI

Aynı zamanda, yerel yetkililerin yaptığı açıklamalara göre Rusların bu gece Ukrayna'nın Odessa ve Çernigiv kentlerine insansız hava araçlarıyla (İHA) gerçekleştirdiği saldırılarda 9 kişi yaralandı.

Ukrayna Silahlı Kuvvetlerinin Hava Kuvvetleri'ne ait Telegram hesabından yapılan açıklamada, Ruslar bu gece Ukrayna'nın farklı bölgelerine 112 İHA ile saldırdı.

Açıklamada, hava savunma güçlerince 75 İHA'nın imha edildiği veya yönü değiştirilerek etkisiz hale getirildiği aktarıldı.

Açıklamada ayrıca, ülkenin farklı bölgelerine yönelik füze ve İHA saldırısı tehlikesinin sürdüğü bildirildi.

Yerli Telegram hesaplarında da başkent Kiev'de bazı insanların güvenlik nedeni ile metro istasyonlarında beklediği görüldü.

RUSYA, MİKOLAYİV'İ HİPERSONİK "KİNJAL" FÜZESİ İLE VURDU

Mikolayiv Bölgesi Askeri İdare Başkanı Vitaliy Kim ise sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Rusya'nın Mikolayiv kentine hipersonik "Kinjal" füzesi ile saldırdığını belirtti.

Kim, saldırı sonucu ölen olmadığını kaydetti.

