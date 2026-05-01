  • Rus ordusunun ilerleyişi sürüyor: 10 yerleşim yerini ele geçirdik
Rus ordusunun ilerleyişi sürüyor: 10 yerleşim yerini ele geçirdik

Rusya Savunma Bakanlığı, bir haftada Ukrayna'daki Harkiv, Sumi ve Donetsk bölgelerinde 10 yerleşim yerinin kontrolünü ele geçirdiklerini duyurdu.

AA1 Mayıs 2026 Cuma 14:55
Bakanlıktan yapılan açıklamada, Rusya Silahlı Kuvvetlerinin 25 Nisan-1 Mayıs tarihlerinde Ukrayna'daki eylemleri hakkında bilgi verildi.

Kiev'in Rus topraklarındaki sivil unsurlara "terör" saldırısı düzenlediği ifade edilen açıklamada, buna karşılık hafta içinde Ukrayna'nın askeri savunma alanındaki işletmeleri, enerji unsurları, ulaşım ve liman altyapıları, insansız hava araçları (İHA) ve insansız deniz araçları montaj, depolama ve kullanma merkezlerine yönelik karadan, havadan ve denizden uzun menzilli yüksek hassasiyetli silah ve İHA'lar ile yoğun saldırılar düzenlendiği kaydedildi.

Açıklamada, son bir haftada Ukrayna'da 10 yerleşim yerinin Rus ordusunca ele geçirildiği belirtilerek, "Harkiv bölgesinde Zemlyanki, Boçkovo ve Pokalyanoye, Sumi bölgesinde Korçakovka, Taratutino ve Novodmitrovka, Donetsk Halk Cumhuriyeti'nin de İlyiçovka, İlyinovka, Novodmitrovka ve Novoaleksandrovka yerleşim yerleri kurtarıldı." ifadeleri kullanıldı.

  • Rusya Savunma
  • Ukrayna kontrol
  • Rusya Ukrayna

