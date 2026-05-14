İSTANBUL 17°C / 9°C
Parçalı bulutlu, güneşli
14 Mayıs 2026 Perşembe / 28 Zilkade 1447
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    45,4346
  • EURO
    53,2003
  • ALTIN
    6835.18
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Dünya
  • >
  • Rus ordusunun ilerleyişi sürüyor! Kritik noktayı ele geçirdiler
Dünya

Rus ordusunun ilerleyişi sürüyor! Kritik noktayı ele geçirdiler

Rusya Savunma Bakanlığı, Donetsk bölgesindeki Nikolayevka yerleşim yerinin kontrolünü ele geçirdiklerini duyurdu.

AA14 Mayıs 2026 Perşembe 17:45 - Güncelleme:
Rus ordusunun ilerleyişi sürüyor! Kritik noktayı ele geçirdiler
ABONE OL

Bakanlıktan yapılan açıklamada, Rus ordusunun Ukrayna'daki eylemleriyle ilgili bilgi verildi.

Ukrayna'nın Rus topraklarındaki sivil unsurlara "terör" saldırısı düzenlediği belirtilen açıklamada, buna karşılık Rusya Silahlı Kuvvetlerinin, gece Ukrayna ordusu için kullanılan yakıt ve ulaşım altyapı tesisleri, askeri havaalanları ve askeri savunma alanındaki işletmelere yönelik yoğun saldırı düzenlediği bildirildi.

Saldırının hipersonik "Kinjal" füzeleri dahil karadan, havadan ve denizden uzun menzilli yüksek hassasiyetli silah ve insansız hava araçlarıyla (İHA) gerçekleştirildiği aktarılan açıklamada, belirlenen tüm hedeflerin vurulduğu kaydedildi.

Açıklamada, "Güney askeri grubu birlikleri, kararlı eylemleri sonucunda Donetsk Halk Cumhuriyeti'nin Nikolayevka yerleşim birimini kurtardı." ifadesi kullanıldı.

ÖNERİLEN VİDEO

Başıboş sokak köpeği dehşet saçtı: 7 yaşındaki çocuk canını zor kurtardı

Kapat
Video yükleniyor...

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.