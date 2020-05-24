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Dünya

Kaçış görüntüleri ortaya çıktı! Rus paralı asker grubu Wagner, Libya'dan çekiliyor

Libya'da darbeci Hafter saflarında çatışan Rus özel askeri şirketi Wagner'e bağlı paralı askerlerin Tarhune'den geri çekildiği iddia edildi. 350'ye yakın Rus paralı askerin Beni Velid havalimanına gelen uçakla Libya'dan çekileceği bölgeden gelen bilgiler arasında.

Star.com.tr24 Mayıs 2020 Pazar 11:24 - Güncelleme: 24 Mayıs 2020 Pazar 11:30
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Ulusal Mutabakat Hükümeti (UMH) ordusu karşısında ağır yenilgiye uğrayan darbeci Hafter tarafından dikkat çeken gelişmeler yaşanıyor.

UMH kaynaklarına göre Rus paralı asker grubu Wagner’in Tarhune’den çekildiği iddia edildi.

40 araçtan oluşan Rus paralı asker grubu Wagner’e ait konvoy Tarhune’den Beni Velid havalimanına doğru ilerlediği ifade edildi.

Wagner unsurlarına ait olduğu iddia edilen konvoy görüntülerinde Pantsir-S1 hava savunma sisteminin de olması dikkat çekti.

Bölgeden gelen diğer kaynaklara göre Rus paralı Wagner şirketinin Libya'dan ayrılmasına dair görüşmeler yapıldığı ve 350'ye yakın Rus paralı askerlerin Beni Velid havalimanına gelen uçakla Libya'dan çekileceği iddia edildi.

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