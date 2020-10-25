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Dünya

Rus petrol tankerinde patlama meydana geldi

Rus petrol tankerinde meydana gelen patlamada 10 kişi kurtarıldı.

AA25 Ekim 2020 Pazar 00:26 - Güncelleme: 25 Ekim 2020 Pazar 00:26
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 Azak Denizi'nde bir Rus petrol tankerinde meydana gelen patlama sonucu gemideki 13 kişilik mürettebattan 10’u kurtarıldı.

Rus TASS haber ajansına göre, Azak Denizi'nde bulunan Rusya'ya ait "General Hezi Aslanov" petrol tankerinde patlama meydana geldi.

Gemide bulunan 13 kişilik mürettebattan 10’unun kurtarıldığı ve 3'ünün kurtarılmasıyla ilgili çalışmaların yapıldığı belirtildi.

İlk belirlemelere göre, patlamanın güvenlik kurallarının ihlal edilmesi nedeniyle meydana geldiği ve petrol buharının patladığı aktarıldı.

Tankerde petrol sızıntısının olmadığı ifade edilirken, olayın incelendiği kaydedildi.

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