17 Eylül 2025 Çarşamba / 25 RebiülEvvel 1447
Rus petrolü krizi sürüyor! Trump'a resti çektiler: Çağrıya uymayacağız

ABD Başkanı Donald Trump'ın Avrupa ülkelerine Rusya'dan petrol ve doğal gaz almayı durdurmaları çağrısına Slovakya Ekonomi Bakanı Denisa Sakova'dan cevap geldi. Sakova, 'uygun şartlar' oluşturulmadan bu çağrıya uymayacakları mesajını verdi.

AA17 Eylül 2025 Çarşamba 17:46 - Güncelleme:
Slovakya basınına göre, Sakova, Trump'ın Avrupa ülkelerine Rusya'dan petrol ve doğal gaz almayı durdurmaları konusundaki çağrılarına ilişkin başkent Bratislava'da gazetecilere açıklamalarda bulundu.

Sakova, Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı (UAEA) 69. Genel Konferansı'nda ABD Enerji Bakanı Chris Wright ile bir araya geldiğini ve yaptıkları görüşmede, Trump'ın konu hakkındaki çağrılarını ele aldıklarını aktardı.

Bakan Sakova, "Tamamen taahhütte bulunmadan önce uygun şartların sağlanması gerekiyor. Aksi durumda sanayi ve ekonomimize ciddi zarar verme riskiyle karşı karşıya kalırız." dedi.

Sakova, alternatif rotaları desteklemek için önce yeterli altyapının kurulması gerektiğini belirterek, Slovakya'nın, Batı'dan gelen alternatif tedarik rotalarının "en ucunda" yer aldığını, bu nedenle de Rus gazının tamamen kesilmesinin risk oluşturacağını kaydetti.

ABD Başkanı Trump, 15 Eylül'de yaptığı açıklamada, Avrupa ülkelerine "Rusya'dan petrol almayın" çağrısında bulunarak, "(Rusya'ya) Uyguladıkları yaptırımlar yeterince sert değil. Ben yaptırım uygulamaya hazırım, ama onlar da benim yaptığımla orantılı olarak yaptırımlarını sertleştirmek zorunda kalacaklar." ifadelerini kullanmıştı.

