Rus petrolünü Avrupa'ya taşıyan en büyük hat! Yeniden işlevsel hale getirildi

Şirketten yapılan yazılı açıklamada, hasarlı boru hattının tamirinin tamamlandığı belirtildi.

Açıklamada, "Teknik ekipler, dün akşam hasarlı boru hattının tamirini tamamladı. Druzhba boru hattının Alman müşterilerine ham petrol tedarik eden ikinci kolu, dün akşam tamamen faaliyete geçti." ifadesine yer verildi.

Dünyanın en büyük petrol boru hatlarından biri olan Druzhba ile günde 2 milyon varil petrol taşınabiliyor.

Mevcut durumda günlük nakledilen petrol miktarının yaklaşık 1,5 milyon varil olduğu ifade ediliyor.

Druzhba boru hattından petrol akışı Rusya-Ukrayna Savaşı'nın başlangıcından bu yana keskin bir düşüş gösterdi ve boru hattı altyapısı Moskova'nın Kiev yönetimini suçladığı saldırılarda birkaç kez vuruldu ancak Ukrayna, saldırı suçlamalarını kabul etmedi.

Druzhba boru hattından petrol alan Almanya, ocak ayında Rus petrolü alımını tamamen durdurmuştu.

Yerel medyadaki haberlere göre, Almanya, söz konusu hat üzerinden Kazakistan petrolü ithal ediyor.