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Dünya

Rus piyasalarına İstanbul'daki barış müzakereleri etkisi

Rusya'da piyasalar, İstanbul'da gerçekleşen Rusya-Ukrayna arasındaki barış müzakerelerinin ardından yükselişe geçti.

AA16 Mayıs 2025 Cuma 17:43 - Güncelleme:
Rus piyasalarına İstanbul'daki barış müzakereleri etkisi
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Rus piyasaları İstanbul'daki barış müzakerelerinin sonucunu olumlu karşıladı.

Moskova Borsası (MOEX) yüzde 0,73 değer kazanarak 2.860 puanın üzerine çıkarken, dolar bazlı RTS endeksi de yüzde 0,72 artışla 1122 puana yükseldi.

Rus rublesi ise dolar karşısında yüzde 2 değer kaybederken, dolar/ruble paritesi 81,6 seviyesinden işlem görüyor.

Rusya ve Ukrayna heyetleri, bugün İstanbul'da doğrudan müzakereler gerçekleştirdi.

İki ülkenin heyet başkanları, yaptıkları açıklamalarda, müzakerelerin "yapıcı" geçtiğini söyledi.

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