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Dünya

Rus politologdan Ermenistan iddiası: Rus yanlısı subaylara karşı temizlik başladı

Rus politolog ve gazeteci İgor Korotçenko, Ermenistan silahlı kuvvetlerindeki son kadro değişikliklerini, “Rusya yanlısı unsurların temizlenmesi” olarak ifade etti.

DHA30 Ekim 2020 Cuma 12:43 - Güncelleme: 30 Ekim 2020 Cuma 12:43
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Azerbaycan'daki sivillere yönelik saldırılarını sürdüren Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan, Rusya’nın askeri üssünün ülkesinin güvenlik sisteminin ayrılmaz bir parçası olduğunu söyledi. Rusya'nın ünlü politologu İgor Korotçenko'dan ise çarpıcı açıklama geldi . Ermenistan Başbakanı Paşinyan’ın kendine karşı tehdit olarak gördüğü askeri görevlilere yönelik kadro temizliğine giriştiğini söyledi.

"RUS YANLISI SUBAYLAR TEMİZLENDİ"

Korotçenko, Ermenistan’da bazı üst rütbeli askerlerin herhangi bir neden gösterilmeden görevden alındığına dikkat çekerken bu kişilerin daha önce Rusya’da eğitim gördüklerini belirtti. Korotçenko anı zamanda Başbakan Nikolay Paşinyan’ın Rusya yanlısı askerleri devlet güvenlik sisteminden temizlemeye yönelik böyle bir hamlede bulunduğunu öne sürdü.

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