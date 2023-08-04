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Dünya

Rus rublesi dolara yenik düşüyor

Rus rublesi dolar karşısında 16 ay sonra ilk defa 95 seviyesini aştı.

AA4 Ağustos 2023 Cuma 12:34 - Güncelleme:
Rus rublesi dolara yenik düşüyor
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Dolar/ruble paritesi Mart 2022'den bu yana ilk defa 95 seviyesini aştı.

Haftanın son işlem gününün açılışında ruble dolar karşısında yaklaşık yüzde 0,11 değer kaybederken, dolar/ruble paritesi 95 seviyesine yükseldi.

Böylece dolar/ruble paritesi Mart 2022'den bu yana ilk defa 95 seviyesinin üzerine çıktı.

Uzmanlar, ithalattaki artışın yanı sıra yaz sezonunda Rus vatandaşlarının tatil için döviz talebindeki yükselişin rublenin değer kaybında etkili olduğuna işaret ediyor.

Rusya Maliye Bakanlığı, dün yaptığı açıklamada, Ocak 2022'den bu yana ilk defa iç piyasada döviz alımına tekrar başlayacağını bildirmişti.

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