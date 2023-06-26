Rus rublesine Wagner darbesi! Dolar karşısında 15 ayın en düşük seviyesini gördü

Haftanın ilk işlem gününün açılışında Rus devleti ile Wagner grubu arasında yaşanan krizin etkisiyle ruble dolar karşısında yaklaşık yüzde 2,1 düşerken, dolar/ruble paritesi 86,37 seviyesine yükseldi.

Böylece Rus rublesi dolar karşısında Mart 2022'den bu yana en düşük seviyeyi görmüş oldu.

Rus piyasasının açılmasının ardından ruble kayıplarının bir kısmını karşılarken, dolar/ruble paritesi 84,75 seviyelerine geriledi.

Ruble bu yıl dolar karşısında yüzde 14'ten fazla değer kaybederek gelişmekte olan piyasalar arasında en kötü performans gösteren para birimlerinden biri oldu.

Özel güvenlik şirketi Wagner'in kurucusu Yevgeniy Prigojin, geçen hafta Rus ordusunu Wagner'e saldırı düzenlemekle suçlayıp karşılık vermekle tehdit etmiş, Wagner savaşçıları Ukrayna'yı terk ederek sınırdaki Rostov bölgesine girmişti.

24 Haziran'da Belarus Cumhurbaşkanı Aleksandr Lukaşenko'nun gerilimi azaltma önerisini kabul ettiğini duyuran Prigojin, Rus kanı dökülmesinin sorumluluğunu anladıklarını ve konvoylarını geri çevirerek plana göre saha kamplarına geri döneceklerini açıklamıştı.

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov de Prigojin'e yönelik açılan ceza davasının kapanacağını belirterek, isyancı liderinin Belarus'a gideceğini bildirmişti.