Rus saldırısında 23 can kaybı: Ukrayna'da yas ilan edildi

Rusya'nın Kiev'e yönelik hava saldırısının ardından Ukrayna'da bir günlük yas ilan edildi.

Ukrayna Dışişleri Bakanlığının Telegram hesabından, dün düzenlenen saldırıya ilişkin açıklama yapıldı.

Açıklamada, Rus ordusunun Kiev'e yönelik hava saldırısında, hayatını kaybedenlerin sayısının 4'ü çocuk 23 kişiye yükseldiği belirtilerek, onlarca kişinin yaralandığı ve 200'den fazla binanın hasar gördüğü ifade edildi.

Saldırıda hayatını kaybedenlerin yakınlarına taziyelerin iletildiği açıklamada, bugünün yas ilan edildiği duyuruldu.

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından saldırıya ilişkin yaptığı açıklamada, "Rusya, müzakere masası yerine balistik silahları seçiyor. Savaşı bitirmek yerine öldürmeye devam etmeyi tercih ediyor. Bu da Rusya'nın hala sonuçlardan korkmadığını gösteriyor." ifadelerini kullanmıştı.

Zelenskiy, barış çağrısında bulunan ancak şimdi sessiz kalan tüm ülkelere tepki göstererek, uluslararası toplumdan net bir yanıt beklediklerini vurgulamıştı.

Volodimir Zelenskiy, dün yaptığı açıklamada, Rus ordusunun başkent Kiev'e düzenlediği hava saldırısında 3'ü çocuk, 14 kişinin hayatını kaybettiğini, onlarca kişinin yaralandığını belirtmişti.