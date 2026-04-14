Rus saldırısında acı bilanço: 5 ölü 25 yaralı

Rusya-Ukrayna savaşında sivillere yönelik saldırılar durmuyor. Rus ordusu, Dnipro kentinde bir benzin istasyonunu füzeyle vurdu ve saldırıda ağır bir bilanço ortaya çıktı. Ukrayna Ulusal Polisi, yaşanan can kayıplarına ilişkin ilk rakamları açıkladı.

RUS FÜZELERİ DNİPRO'DA BENZİN İSTASYONUNU HEDEF ALDI

Ukrayna Ulusal Polisi'ne ait sosyal medya hesabı üzerinden yapılan açıklamada, Rus ordusunun Dnipro kentine füze saldırısı düzenlediği belirtildi.

SALDIRIDA 5 KİŞİ ÖLDÜ 25 KİŞİ YARALANDI

Açıklamada, saldırıda bir benzin istasyonunun hedef alındığı kaydedilerek, "Saldırıda 5 kişi öldü ve 25 kişi yaralandı." ifadesi kullanıldı.