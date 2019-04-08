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Rus savaş gemileri Filipinler'de

Rusya'ya ait iki savaş gemisi iyi niyet ziyareti çerçevesinde Filipinler'in başkenti Manila'ya geldi.

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Filipinler Haber Ajansına göre, Rus destroyerleri Amiral Tributs ve Vinogradov, Manila'ya demirledi.

Filipinler Donanması Sözcüsü Jonathan Zata, bugün demirleyen iki Rus gemisinin ülkeye ilk ziyaretlerini Ocak 2018'de gerçekleştirdiklerini söyledi.

Rus ve Filipin donanması personellerinin güven artırıcı çalışmalarda bulunacakları ifade edildi.

Rus savaş gemilerinin cumaya kadar ülkede kalacağı belirtildi.

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