Rus savaş uçakları, İdlib'de son 3 günde 27 noktayı vurdu

Rus savaş uçakları, yaklaşık 3 aylık aranın ardından son 3 günde İdlib'e yönelik hava saldırılarını yoğunlaştırdı.

Uçak Gözlemevi görevlilerinden alınan bilgiye göre, Rusya 14-16 Ekim tarihlerinde İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesi sınırları içerisindeki 27 noktaya saldırı düzenledi.

Rus savaş uçakları, İdlib'in Besnkul,⁠ ⁠Cuzef, ⁠Kibeyne Tepeleri, Betinte, Şeyh Bahir, ⁠Ruveyse, Kafriden, ⁠Aynl el-Zarka, Kerkur, ⁠Arapsaid ve Bara bölgelerinde rejim karşıtı silahlı grup HTŞ'ye ait 26 noktayı hedef aldı.

Rus savaş uçakları, Aynl el-Zarka köyündeki elektrik dağıtım merkezini de vurdu.

Beşşar Esed rejiminin Halep'in batısındaki Etarib ilçesi ve İdlib'in güneyindeki Maarbellit köylerine son iki günde düzenlediği saldırılarda 1'i çocuk 2 sivil ölmüş, 8 sivil yaralanmıştı.

- İDLİB'DEKİ DURUM

Türkiye, Rusya ve İran, 2017'deki Astana toplantısında Suriye yönetiminin kontrolünde olmayan alanda 4 "gerginliği azaltma bölgesi" oluşturma karar almıştı.

Şam yönetimi, İran destekli teröristler ve Rusya, saldırılara devam edip, 4 bölgeden 3'ünü ele geçirip İdlib'e yönelmişti.

Türkiye, Eylül 2018'de Rusya ile ateşkesi güçlendirmek için ek mutabakata varsa da saldırılar Mayıs 2019'da tekrar şiddetlenmişti. Türkiye ile Rusya'nın 5 Mart 2020'de sağladığı yeni mutabakatın ardından ateşkes büyük ölçüde korunuyor.

2017-2020 yıllarında saldırılardan kaçan yaklaşık 2 milyon sivil, Türkiye sınırına yakın bölgelere göç etmek zorunda kaldı.