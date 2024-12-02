Rus savaş uçaklarından İdlib'e hava saldırısı

Sivil Savunma kaynaklarından edinilen bilgiye göre, Rus savaş uçağının İdlib merkezdeki İbn-i Sina Hastanesi'ne saldırısında ilk belirlemelere göre 2 kişi öldü, 4 çocuk yaralandı.

Ayrıca, Beşşar Esed rejimine ait savaş uçakları, Halep kent merkezinde yer alan ve çoğunlukla Hristiyanların ikamet ettiği Mahattat Bağdad Mahallesi'ne hava saldırısı düzenledi.

- HALEP VE İDLİB'DEKİ ÇATIŞMALAR

Suriye'nin kuzeyindeki Halep ilinin batı kırsalında, 27 Kasım'da, Esed rejimi güçleriyle rejim karşıtı silahlı gruplar arasında çatışma başlamıştı.

27-28 Kasım'da Halep'in batı kırsalından merkeze doğru hızla ilerleyen rejim karşıtı silahlı gruplar, 30 Kasım'da merkezin büyük bölümünü ele geçirmişti.

Silahlı gruplar, 30 Kasım'da Han Şeyhun ilçesini alarak tüm İdlib genelinde hakimiyet sağlamıştı.