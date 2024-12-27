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Dünya

Rus silahları Azerbaycan uçağını vurmuştu: Kremlin'den olaya ilişkin ilk açıklama

Kremlin, Rus hava savunma sistemi tarafından düşürülen Azerbaycan yolcu uçağı hakkında açıklama yaptı. Sözcü Dmitriy Peskov konu hakkında, 'Soruşturmanın sonuçlarından önce herhangi bir hipotez ortaya atmak yanlış olur. Elbette bunu yapmayacağız. Kimse yapmamalı.' dedi.

DHA27 Aralık 2024 Cuma 09:52 - Güncelleme:
Rus silahları Azerbaycan uçağını vurmuştu: Kremlin'den olaya ilişkin ilk açıklama
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Azerbaycan'ın başkenti Bakü'den Rusya'ya bağlı Çeçenistan'ın Grozni kentine gitmek üzere havalanan Azerbaycan Hava Yolları'na ait 'Embraer 190' tipi yolcu uçağı, Kazakistan'ın Aktau kenti yakınlarında düştü.

Uçakta 5'i mürettebat 62'si yolcu olmak üzere toplam 67 kişi bulunuyordu. Yolculardan 37'sinin Azerbaycan, 6'sının Kazakistan, 3'ünün Kırgızistan ve 16'sının Rusya vatandaşı olduğu açıklandı.

Kazada 38 kişi hayatını kaybetti, 29 kişi ise kurtarıldı. Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov uçağın Rus hava savunma sistemi tarafından düşürüldüğü iddiaları üzerine yaptığı açıklamada, "Soruşturmanın sonuçlarından önce herhangi bir hipotez ortaya atmak yanlış olur. Elbette bunu yapmayacağız. Kimse yapmamalı. Soruşturma tamamlanana kadar beklememiz gerekiyor" ifadelerini kullandı.

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