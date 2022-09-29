Rus şirketi Kalaşnikof, üretimini yüzde 40 artırdı

Kalaşnikof'tan yapılan yazılı açıklamada, şirketin hafif silah üretiminin yoğun ihracat talebi nedeniyle arttığı kaydedildi.

Şirketin, bu yıl hafif silah üretimini yüzde 40 artırdığı bilgisine yer verilen açıklamada, eylül ayı itibarıyla hafif silah satışında geçen yılın toplam satış rakamlarının aşıldığına vurgu yapıldı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Kalaşnikof Başkanı Alan Luşnikov, şirketin önceliğinin, Rusya Savunma Bakanlığı için askeri ürünlerin zamanında ve kaliteli bir şekilde temin edilmesi olduğunu söyledi.