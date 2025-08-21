Suhoy tarafından tasarlanan ve Komsomolsk-on-Amur Uçak Üretim Ortaklığı tarafından üretilen Su-35S çok amaçlı savaş uçağı satışı için yabancı basından dikkat çeken bir iddia ortaya atıldı.

Rusya savunma sanayisi, ülkenin silahlı kuvvetlerine bir parti daha Su-35S çok amaçlı savaş uçağı teslim ederek, dördüncü nesil ve üzeri gelişmiş uçakların istikrarlı üretimini sürdürdü.

United Aircraft Corporation (UAC), yeni Su-35S uçaklarının resmen Rus birliklerine teslim edildiğini duyurdu. Haziran ayında bir önceki parti teslim edilmişti ve yaklaşan teslimatlar için ek uçaklar halihazırda üretimdeydi.

UAC yaptığı açıklamada, savaş uçaklarının eskort görevleri ve kara tesislerine hava savunması da dahil olmak üzere çok çeşitli görevleri yerine getirebildiğini belirtti. Şirket, Rus pilotların platforma güvendiğini vurguladı.

Su-35 programı, Moskova tarafından Rusya'nın savaş baskılarına ve uluslararası yaptırımlara rağmen gelişmiş uçak üretimini sürdürme becerisinin bir örneği olarak sunuldu. Uçak, Rusya'nın devlet savunma şirketi Rostec bünyesinde faaliyet gösteren tesislerde üretiliyor.

SU-35S, DÜNYANIN EN ETKİLİ SAVAŞ UÇAKLARINDAN BİRİ

Rostec İcra Direktörü Oleg Yevtushenko, "Rostec havacılık tesisleri, devlet savunma emri kapsamında yüksek bir uçak üretim hızına sahip. Bu yıl, Su-35S savaş uçaklarının birkaç partisi birliklere teslim edildi ve bu süreç devam ediyor; yeni uçaklar, sonraki teslimatlar için üretimde" dedi. Yevtushenko ayrıca, "Su-35S, dünyanın en etkili savaş uçaklarından biri. Uzun menzilli havadan havaya ve havadan karaya güdümlü füzelerle donatılmış. Ayrıca, elektronik karşı önlem ve savunma sistemi ve diğer gelişmiş aviyoniklerle donatılmış olması, savaş uçağını düşman için gerçek bir tehdit haline getiriyor" ifadelerini kullandı.

Su-35S, beşinci nesil savaş uçağına geçiş adımı olarak kabul ediliyor. Dijital kontrol sistemi ve itme vektörleme özelliğine sahip yeni motorlarla donatılan savaş uçağı, önceki modellere kıyasla gelişmiş uçuş ve manevra özelliklerine sahip.

İLK DENEME SURİYE'DE YAPILDI

İzleme grubu Oryx'e göre Rusya, Şubat 2022'de Ukrayna'ya yönelik kapsamlı saldırıların başlamasından bu yana 8 Su-35S savaş uçağı kaybetti.

Su-27 tasarımının büyük ölçüde modernize edilmiş bir türevi olan uçak, Rus Hava-Uzay Kuvvetleri'nin omurgası olarak tanıtılıyor. Silah paketi, uzun menzilli R-77 ve R-37 hava-hava füzelerinin yanı sıra hassas güdümlü bombalar ve kara saldırı füzelerini de içeriyor.

Rusya, Ocak 2016'da Suriye'ye dört uçak göndererek Su-35S'nin ilk muharebe konuşlandırmasını gerçekleştirdi.