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Dünya

Rus tesisine hava saldırısı: Dumanlar gökyüzünü kapladı!

Ukrayna ordusunun, Rusya'daki Orenburg Gaz İşleme Tesisi'ne saldırı düzenlediği bildirildi.

AA24 Haziran 2026 Çarşamba 15:50 - Güncelleme:
Rus tesisine hava saldırısı: Dumanlar gökyüzünü kapladı!
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Ordudan yapılan yazılı açıklamada, Rusya'nın Orenburg bölgesinde yer alan Orenburg Gaz İşleme Tesisi'ne saldırı yapıldığı belirtildi.

Bu tesiste yer alan helyum fabrikasını da hedef alındığı aktarılan açıklamada, saldırıların yapıldığı alanlarda yangın çıktığı ifade edildi.

Açıklamada, "Orenburg Gaz İşleme Tesisi ve Orenburg Helyum Fabrikası, tek bir kompleksi oluşturuyor." denildi.

Orenburg Gaz İşleme Tesisi'nin "dünyanın en büyük gaz ve kimya sanayi komplekslerinden biri" olduğu belirtilen açıklamada, "Tesisin kapasitesi yıllık 45 milyar metreküp gaz." ifadesi kullanıldı.

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