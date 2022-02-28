Rus ticari uçağı yaptırımları ihlal etti, Kanada hava sahasını kullandı

DHA 28 Şubat 2022 Pazartesi 10:07 - Güncelleme: 28 Şubat 2022 Pazartesi 10:08

Ulaştırma Bakanlığı yaptıkları açıklamada "Aeroflot'un 111 sefer sayılı uçuşunun, bugün erken saatlerde Kanada hava sahasını kullanan Rus uçuşlarında uygulanan yasağı ihlal ettiğinin farkındayız. Aeroflot'un ve bağımsız hava trafiği hizmeti sağlayıcısı NAVCAN'ın bu ihlale yol açan davranışları için inceleme başlatıyoruz. Gelecekteki ihlalleri önlemek için uygun yaptırım eylemlerini ve diğer önlemleri almakta tereddüt etmeyeceğiz" dedi.