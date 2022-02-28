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Dünya

Rus ticari uçağı yaptırımları ihlal etti, Kanada hava sahasını kullandı

Kanada Ulaştırma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada Rusya'ya ait bir Aeroflot'un 111 sefer sayılı uçuşunun yaptırımları ihlal ederek Kanada hava sahasını kullandığı ve durumun incelendiği belirtildi.

DHA28 Şubat 2022 Pazartesi 10:07 - Güncelleme: 28 Şubat 2022 Pazartesi 10:08
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Ulaştırma Bakanlığı yaptıkları açıklamada "Aeroflot'un 111 sefer sayılı uçuşunun, bugün erken saatlerde Kanada hava sahasını kullanan Rus uçuşlarında uygulanan yasağı ihlal ettiğinin farkındayız. Aeroflot'un ve bağımsız hava trafiği hizmeti sağlayıcısı NAVCAN'ın bu ihlale yol açan davranışları için inceleme başlatıyoruz. Gelecekteki ihlalleri önlemek için uygun yaptırım eylemlerini ve diğer önlemleri almakta tereddüt etmeyeceğiz" dedi.
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  • kanada ulaştırma bakanlığı

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