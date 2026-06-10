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Dünya

Rus topraklarına İHA ve füzelerle saldırı! Zelenski: Kritik tesisleri vurduk

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski, Rusya'daki silah ve petrol tesislerine yönelik füze ve silahlı insansız hava araçları (SİHA) ile saldırılar düzenlediklerini bildirdi.

AA10 Haziran 2026 Çarşamba 15:09 - Güncelleme:
Rus topraklarına İHA ve füzelerle saldırı! Zelenski: Kritik tesisleri vurduk
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Zelenski, sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada, Ukrayna ordusunun eylemlerine ilişkin bilgi verdi.

Rusya'daki silah ve petrol tesislerine yönelik füze ve SİHA'lar ile saldırılar düzenlediklerini aktaran Zelenski, Rusya'ya bağlı Çuvaşistan Cumhuriyeti'nin başkenti Çeboksarı'daki silah fabrikasını "FP-5" (Flamingo) tipi füzelerle vurduklarını belirtti.

Zelenski ayrıca, Samara bölgesindeki Kuybışev Petrol Rafinerisi'ne, Vladimir bölgesinde de iki petrol tesisine SİHA'larla saldırı düzenledikleri bilgisini paylaştı.

"RUS SALDIRILARINDA ONLARCA KİŞİ YARALANDI"

Ukrayna'nın Rus saldırılarına maruz kaldığına işaret eden Zelenski, hafta başından itibaren Rus ordusunca 11 bölgeye düzenlenen hava saldırılarında 530 SİHA ve 2 güdümlü füzenin kullanıldığını kaydetti.

Zelenski, Rusya'nın saldırılarında Panama bayraklı kuru yük gemisi ile demir yolu ve sivil altyapılarının hedef alındığını belirterek "Onlarca kişi yaralandı." ifadesini kullandı.

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