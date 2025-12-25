İSTANBUL 13°C / 7°C
Rus uçağı alarma geçirdi: Savaş uçakları birbiri ardına havalandı

Polonya ordusundan yapılan açıklamada, 'Polonya savaş uçakları, bu sabah Baltık Denizi uluslararası sularında Rusya'ya ait bir keşif uçağını tespit etti ve sorumluluk alanlarından çıkarttı. Uçak, Polonya hava sahası sınırlarına yakın uçuyordu' denildi.

IHA25 Aralık 2025 Perşembe 14:39 - Güncelleme:
NATO'nun doğu kanadında hava sahası gerginliği devam ediyor. Polonya savaş uçakları, hava sahasına yakın uçan bir Rus keşif uçağını Baltık Denizi üzerinde engelledi. Polonya ordusundan yapılan açıklamada, "Polonya savaş uçakları, bu sabah Baltık Denizi uluslararası sularında Rusya'ya ait bir keşif uçağını tespit etti, görsel olarak tanımladı ve sorumluluk alanlarından çıkarttı. Uçak, Polonya hava sahası sınırlarına yakın uçuyordu" denildi.

Ordu ayrıca gece saatlerinde, Belarus yönünden Polonya hava sahasına bazı nesnelerin girdiğinin gözlemlendiğini aktararak, "Detaylı analiz sonrası, bunların büyük ihtimalle rüzgarın yönüne ve hızına göre hareket eden kaçak balonlar olduğu belirlendi" ifadeleri kullanıldı. Açıklamada, Belarus sınırındaki Podlaskie bölgesi üzerindeki hava sahasının bir kısmının, güvenliği sağlamak amacıyla sivil trafiğe geçici olarak kapatıldığı bildirildi.

NATO'nun doğu kanadındaki ülkeler, Eylül ayında 3 Rus askeri uçağının Estonya hava sahasını 12 dakika ihlal etmesinin ve Polonya hava sahasına 20'den fazla dronun girmesinin ardından, muhtemel hava sahası ihlallerine karşı yüksek alarma geçmişti.

