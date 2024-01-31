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Dünya

Rus uçağı Alman Hava Kuvvetleri'ni alarma geçirdi

Baltık Denizi üzerinde uluslararası hava sahasında uçan bir Rus keşif uçağının Alman Hava Kuvvetleri'nde alarma neden olduğu belirtildi.

AA31 Ocak 2024 Çarşamba 00:56 - Güncelleme:
Rus uçağı Alman Hava Kuvvetleri'ni alarma geçirdi
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Alman medyasında yer alan haberlerde Rügen Adası açıklarında Transponder olmadan uçan İlyuşin Il-20 tipi Rus keşif uçağı nedeniyle hava kuvvetlerine ait savaş uçaklarının acil olarak havalandıkları belirtildi.

Alman Hava Kuvvetleri'nin X sosyal medya platformundaki hesabından yapılan açıklamada da bir Rus askeri keşif uçağına Baltık Denizi üzerinde bir süreliğine eşlik edildiği ifade edildi.

Buna benzer bir olay yine geçen yılın Nisan ayında gerçekleşmiş Alman savaş uçakları Rus uçağına bir süre eşlik ederek hava sahasından uzaklaştırmışlardı.

  • Rus keşif uçağı
  • Alman hava sahası
  • Baltık Denizi

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