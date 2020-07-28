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Dünya

Rus uçağı içindekilerle birlikte adeta sırra kadem bastı! 9 gündür aranıyor

Rusya'ya bağlı Buryatya Federal Cumhuriyeti'nde 19 Temmuz'da 6 kişilik mürettebatıyla kaybolan Antonov An-2 uçağı hala bulunamadı.

star.com.tr28 Temmuz 2020 Salı 14:42 - Güncelleme: 28 Temmuz 2020 Salı 14:50
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Phoenix Havayolları'na ait, taşıma ya da tarımsal ilaçlama alanlarında kullanılan bir An-2 uçağı 19 Temmuz'da Buryatya'da kayboldu.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, 1984 yılında üretilen An-2, gayet iyi durumdaydı ve mürettebat uçuş konusunda son derece deneyimliydi.

Havayolu şirketi de uçuşun onaylanmasından itibaren, uçağın Buryatya'nın Tunkinsky ve Okinsky bölgelerinin üzerinden uçtuğunu belirtti.

Uçakta iki pilot ve Phoenix şirketinden 4 kişi daha olduğu belirtiliyor.

Uçak kaybolduktan sonra, radyo sinyalleriyle yer bulma yöntemi işe yaramadı.

Rusya Federasyonu Araştırma Komitesinin Doğu Sibirya Soruşturma Dairesi uçağın kaybolması ile ilgili soruşturma başlattı. Buryatya Ulaştırma Savcılığı olayla ilgili teftiş yapıyor.

Arama kurtarma çalışmaları havadan ve karadan hızla devam ederken, EMERCOM çalışanları Buryatya sakinlerinden de yardım istedi.

Arama çalışmalarının, uçuşun tam güzergahının bilinmemesi ve zorlu arazi şartları nedeniyle karmaşık hale geldiği belirtiliyor.

star.com.tr

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