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Dünya

Rus uçağından İdlib'e hava saldırısı! Ölü ve yaralılar var

Rusya'ya ait savaş uçağının, İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesi'ne düzenlediği hava saldırısında, 1 çocuk öldü ve 4 sivil yaralandı.

AA6 Ekim 2023 Cuma 13:33 - Güncelleme:
Rus uçağından İdlib'e hava saldırısı! Ölü ve yaralılar var
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Muhaliflere ait uçak gözlem evinden alınan bilgiye göre, yerel saatle 08.39, 09.27 ve 9.41'de Lazkiye'deki Hımeymim Hava Üssü'nden kalkan 3 Rus savaş uçağı, İdlib'in Ziayniye, çiftlik Hac Hamud ve kuzeybatısındaki Karkur köylerine hava saldırıları düzenledi.

Suriye Sivil Savunmasından (Beyaz Baretliler) alınan bilgiye göre, Ziayniye ve çiftlik Hac Hamud köylerine düzenlenen saldırıda, 1 çocuk hayatını kaybetti, 4 sivil yaralandı.

Yaralılar çevredeki hastaneye kaldırıldı.

Rus savaş uçağının, Hama'nın kuzeybatısındaki Karkur köyüne düzenlediği hava saldırısında da ölü ve yaralı bilgisi olmadığı belirtildi.

İDLİB'DEKİ DURUM

Türkiye, Rusya ve İran, 2017'deki Astana toplantısında Suriye yönetiminin kontrolünde olmayan alanda 4 "gerginliği azaltma bölgesi" oluşturma karar aldı.

Şam yönetimi, İran destekli teröristler ve Rusya, saldırılara devam edip 4 bölgeden 3'ünü ele geçirip İdlib'e yöneldi.

Türkiye, Eylül 2018'de Rusya ile ateşkesi güçlendirmek için ek mutabakata varsa da saldırılar Mayıs 2019'da tekrar şiddetlendi. Türkiye ile Rusya'nın 5 Mart 2020'de sağladığı yeni mutabakatın ardından ateşkes büyük ölçüde korunuyor.

2017-2020 yıllarında saldırılardan kaçan yaklaşık 2 milyon sivil, Türkiye sınırına yakın bölgelere göç etmek zorunda kaldı.

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