AA 27 Şubat 2022 Pazar 13:33 - Güncelleme: 27 Şubat 2022 Pazar 13:55

Ukrayna'ya saldıran Rusya ile birçok ülke arasında hava sahası restleşmesi yaşanıyor.

Baltık ülkeleri Letonya, Estonya ve Litvanya hava sahalarını Rus uçaklarına kapatmayı kararlaştırdı.

Letonya havayolu şirketi AirBaltic ise 26 Mart'a kadar Rusya'ya uçuşları askıya aldı.

Çekya, Slovenya ve Romanya da Rus uçaklarına hava sahasını kapattı.

Bulgaristan ve Moldova daha önce hava sahasını Rus uçaklarına kapattığını duyurmuştu.

İngiltere ise Rus özel jetlerinin hava sahasını kullanmasını yasaklamıştı.

Almanya, Rusya'nın Ukrayna'ya saldırısı nedeniyle ülkenin hava sahasını Rus uçaklarına kapatacağını duyurdu.

Wissing, bu yöndeki bir karar için hazırlık yapılması talimatı verdiğini açıkladı.

Rusya ise sivil uçuşlara hava sahasını kapatan tüm ülkelere mütekabiliyet ilkesini uygulayacağını duyurdu.

FİNLANDİYA, BELÇİKA VE AVUSTRALYA'DAN DA AÇIKLAMA GELDİ

Finlandiya hava sahasını Rus uçaklarına kapatırken Avustralya'nın Qantas havayolu şirketi, mevcut şartlardan ötürü Darwın-Londra uçuşlarındaki güzergahın değiştirileceğini duyurdu.

Belçika Başbakanı Alexander de Croo,, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, Belçika hava sahasının tüm Rus uçaklarına kapatıldığını belirterek "Uçaklar, insanları birbirine bağlayanlara açıklar, vahşice saldırmaya çalışanlara değil." ifadesini kullandı.



Avusturya Çevre, Ulaştırma ve Teknoloji Bakanı Leonere Gewessler, ülkesinin gerekli bütün önlemleri aldığını belirterek, "Avusturya, alınan karar doğrultusunda tüm Rus uçaklarına hava sahasını hemen kapatacak." ifadesini kullandı.



AB yetkilileri,"AB üyelerinin büyük bölümü hava sahalarını Rus uçuşlarına kapattı, yakında başka kapatma kararları açıklanacak" duyurusu yaptı.