İSTANBUL 6°C / -1°C
Parçalı bulutlu, güneşli
14 Mart 2022 Pazartesi / 11 Saban 1443
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    14,8115
  • EURO
    16,2286
  • ALTIN
    940.507
  • BIST100
    2053.85
  • Haberler
  • >
  • Dünya
  • >
  • Rus ünlü ressamın oğlu Luka Zatravkin kendisini Mc Donald's'ın kapılarına kelepçeledi
Dünya

Rus ünlü ressamın oğlu Luka Zatravkin kendisini Mc Donald's'ın kapılarına kelepçeledi

Ukrayna'ya saldırıları nedeniyle Rusya'da birçok küresel markalar kapatılırken ünlü Rus Ressam Nikas Safronov'un oğlu Luka Zatravkin, bu durumu protesto etmek için kendisini ABD merkezli gıda şirketi Mc Donald's firmasının başkent Moskova'da yer alan bir şubesinin kapılarına kelepçeledi.

IHA14 Mart 2022 Pazartesi 01:32 - Güncelleme: 14 Mart 2022 Pazartesi 01:32
ABONE OL

Rusya'nın geçtiğimiz 24 Şubat tarihinde Ukrayna'yı işgal etmesi üzerine dünya genelinde birçok ülke, saldırılara tepki göstererek Rusya'ya ağır yaptırımlar uygulamıştı.

Birçok küresel marka da aynı tepkiyi göstererek Rusya'daki faaliyetlerini durdururken, ABD merkezli gıda şirketi Mc Donald's ise Rusya'daki tüm restoranlarını kapatmaya başladı.

Bu durumdan Rusya yönetimini sorumlu tutan ünlü Rus Ressam Nikas Safronov'un oğlu Luka Zatravkin ise kendisini başkent Moskova'daki Puşkin Meydanı'nda bulunan Mc Donald's şubesinin kapılarına kelepçeledi.

Daha önce ülkede 270 kiloluk bedeniyle gündeme gelen piyanist Zatravkin protestosu sırasında, "Kapatmalarına gerek yok. Kapatmaları için gerekçeleri ne? Bu tüm Rus halkına karşı düşmanlıktır, şiddet eylemidir" ifadelerini kullandı.

Bu sırada birçok kişi protestoyu izlerken bölgedeki polisler de Zatravkin'in yanına gitti. Polisler, Zatravkin'in protestosuna müdahale ederken, bir polis ise Zatravkin'in kendini kapıya bağladığı kelepçeyi çıkardı. Daha sonra polisler Zatravkin'i gözaltına alarak polis merkezine götürdü.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.