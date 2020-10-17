star.com.tr 17 Ekim 2020 Cumartesi 15:45 - Güncelleme: 17 Ekim 2020 Cumartesi 15:45

Ermenistan ordusunun Azerbaycanlı sivilleri hedef alan alçak saldırılarına tepkiler sürüyor.



Gence'ye yönelik kalleş saldırı ile ilgili Azerbaycan basınına değerlendirmelerde bulunan Rus güvenlik uzmanı Yevgeniy Mihaylov, saldırının açık bir terör eylemi olduğunu dile getirdi.

Mihaylov'a göre, Gence'ye yönelik saldırı dünya topluluğu tarafından cevapsız kalmamalı.

Bölgedeki çatışmaların Dağlık Karabağ'ın kurtuluşu için bir savaş olduğunu söyleyen Mihaylov, bu amacın herkes tarafından bilindiğini belirtti. Azerbaycan'ın topraklarını geri almaya çalıştığını belirten Rus uzman, 'Bence Azerbaycan bunu yapabilir. Ermeni ordusu tüm cephelerde kayıplar verdi ve geri çekiliyor.' dedi.

ÇATIŞMAYA CSTO'YU DAHİL ETMEK İSTİYOR AMA...

Ermenistan ordusunun saldırısında çocuklar, yaşlılar ve kadınların öldüğünü belirten Mihaylov, Paşinyan rejimi nedeniyle bölgenin zaten büyük çaplı bir savaşın içinde olduğunu ifade etti.

Mihaylov, savaşı kaybeden Ermenistan'ın, Azerbaycan'a 'sözde' misilleme yapmak için sivilleri vurduğunu belirtti.

Sonuç olarak, çatışmaya üçüncü bir güç olan CSTO'yu dahil etmeye çalışıyor. Ancak şimdi durum Ermenistan'ın düşündüğü gibi değil. Ermenistan açıkça terörist faaliyetlerde bulunmaktadır. Şimdi gördüğümüz şey, Ermenistan'ın sivilleri öldürdüğü. Eskisi gibi. Birinci Karabağ Savaşı sırasında sivilleri öldürdü ve başlarını kesti. Hocalı soykırımını hatırlayın, henüz kimse onlar hakkında gerekeni yapmadı.

Mihaylov, dünya toplumunun neler olduğuna dair somut bir değerlendirme yapması, Ermeni liderliğine yaptırımlar uygulaması ve ardından Paşinyan ve çevresini Lahey mahkemesine götürmesi gerektiğini vurguladı.

Azerbaycan'ın en büyük ikinci şehri olan Gence'nin cephe hattının dışında bulunan orta kesiminde gece saat 01.00 sıralarında Ermenistan silahlı kuvvetlerinin attığı roket sonucunda 13 kiş hayatını kaybetti, 52 kişi de yaralandı.

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