star.com.tr 11 Temmuz 2020 Cumartesi 21:29 - Güncelleme: 11 Temmuz 2020 Cumartesi 22:03

Ayasofya'nın yeniden camiye dönüştürülmesinin önünü açan Danıştay kararı ve hemen onu takip eden Cumhurbaşkanlığı kararnamesi, Türkiye ve dünya kamuoyunda geniş yankı uyandırdı.

Rusya'daki dini otoriteler diğer Batı ülkelerinde olduğunu gibi, Ayasofya'nın cami olmasına şiddetle karşı çıkıyor.

Ancak, Rus uzmanlardan Fyodor Lukyanov, tüm söylenenlere adeta ders niteliğinde cevap verdi.

Valday Uluslararası Tartışma Kulübü Kalkınma ve Destek Fonu Bilimsel Araştırma Direktörü Fyodor Lukyanov, Rus Haber Ajansı (Tass)'a verdiği röportajda, 'İstanbul'daki Ayasofya'yı camiye dönüştürmek, Türkiye Cumhuriyeti için uluslararası alanda kalıcı sonuçlar doğurmayacak.' dedi.

Lukyanov sözlerini şöyle sürdürdü...

Açık konuşmak gerekirse, Türkiye, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın egemen yetkinliği ve egemenlik hakları çerçevesinde durmadan gerektiği gibi hareket ediyor. Bu ülkenin yetkililerini, bu ülke belirliyor. Ayasofya kararının ciddi bir siyasi sonucu olacağını düşünmüyorum. Bu Türkiye'nin iç meselesi...

'BUNLARIN SÖYLENTİDEN ÖTEYE GEÇME İHTİMALİ DÜŞÜK'

Lukyanov, Ortodoks dünyasının liderleri ile Rusya ve Yunanistan başta olmak üzere oldukça hızlı gelen uluslararası tepkiye dikkat çekti.

Ancak Rus uzmana göre, bu söylemlerin söylemin ötesine geçme olasılığı düşük...

Özellikle Yunanistan'ın rahatsızlığına değinen Lukyanov, "Yunanistan ile çok gergin ve düşmanca ilişkiler olabilir. Bunlar, iki Kuzey Atlantik İttifakı (NATO) üyesi. Durum aşırı ısınırsa, onları sakinleştirmenin bir yolunu bulacaklardır.' dedi.

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