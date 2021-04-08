Rus uzmanlar: Emekli amiraller NATO'yu gözetiyor, Kanal projesi Türkiye'ye istisnai konum kazandıracak

star.com.tr 08 Nisan 2021 Perşembe 14:40 - Güncelleme: 08 Nisan 2021 Perşembe 14:40

Asrın projesi olacak Kanal İstanbul'dan rahatsız olan Batı güdümlü 104 emekli amiral, darbe imalı bir bildiri yayımlamıştı.

Emekli amirallerin bildirisinde, "Montrö Sözleşmesi'nin tartışma konusu yapılmasına, masaya gelmesine neden olabilecek her türlü söylem ve eylemden kaçınılması gerektiği kanaatindeyiz" ifadesi yer almıştı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ise, Kanal İstanbul projesine karşı çıkanların Atatürk ve Cumhuriyet düşmanı olduğunu belirterek, "Montrö ile Kanal İstanbul'un bir alakası yok." ifadesini kullandı.

Rus basını, emekli amirallerin bildirisini ve Kanal İstanbul'un Montrö Sözleşmesini ihlal edeceği yönündeki iddiaları sayfalarına taşıdı.

HUKUKÇU IMENNOV: KANAL PROJESİ MONTRÖ'YÜ İHLAL ETMİYOR

Pen & Paper hukuk şirketinin Moskova Ofisi yönetici ortağı Anton Imennov, Kanal İstanbul projesinin, Montrö Sözleşmesi'ni herhangi bir şekilde ihlal etmediğini söyledi.

Kommersant'a konuşan Imennov, "Türkiye'nin tüm toprakları, İstanbul Boğazı, Çanakkale Boğazı ve Marmara Denizi için geçerli olan sözleşmenin konusu değildir. Kanal İstanbul projesi, Montö'nün sözleşme ilkelerini ihlal etmiyor. Bu projenin amacı Türkiye'ye para kazandırmak.' dedi.

KUDRYAŞOVA: EMEKLİ AMİRALLER NATO HASSASİYEYİNİ GÖZETİYOR... KANAL, TÜRKİYE'Yİ İSTİSNAİ BİR KONUMA GETİRECEK

Nezavisimaya Gazeta'ya konuya ilişkin değerlendirmelerde bulunan Moskova Devlet Uluslararası İlişkiler Enstitüsü Doçenti Yulia Kudryaşova, darbe çağrışımla bildiri yayımlayan 104 emekli amiralin, NATO ile ilişkilerin bozulmasından çekindiğini söyledi.

Kudryaşova Kanal İstanbul projesi ile ilgili, 'Mesele şu ki, Montrö Sözleşmesi kapsamına girmeyen bir kanalın kontrolüne sahip olmak, Türkiye'yi istisnai bir konuma getirecek ve Batı'nın şikayetleri artacaktır.' açıklamasında bulundu.

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