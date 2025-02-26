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Dünya

Rus ve ABD heyeti Türkiye'de bir araya gelecek

Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov, Rus ve ABD heyetlerinin büyükelçiliklerin çalışması konusunu görüşmek için 27 Şubat'ta İstanbul'da bir araya geleceğini açıkladı.

AA/İHA26 Şubat 2025 Çarşamba 13:37 - Güncelleme:
Rus ve ABD heyeti Türkiye'de bir araya gelecek
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Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, "Rusya ve ABD heyetleri yarın İstanbul'da bir araya gelecek" dedi. Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Katar'ın başkenti Doha'ya düzenlediği ziyaretin ardından yaptığı basın toplantısında ABD-Rusya görüşmelerine değindi.

Lavrov, ABD ve Rus heyetlerinin yarın büyükelçiliklerin çalışmalarına yönelik sorunları görüşmek üzere bir araya geleceklerini söyledi.

Rus Bakan Lavrov, "Bu toplantı yarın İstanbul'da yapılacak" dedi. Lavrov, "Diplomatlarımızın ve üst düzey uzmanlarımızın bir araya geleceğini ve önceki ABD yönetiminin Rus Büyükelçiliğinin faaliyetleri önünde yapay engeller oluşturmaya yönelik yasa dışı faaliyetleri sonucu bekleyen ve bizim de doğal olarak karşılığını verdiğimiz, Moskova'daki ABD Büyükelçiliğinin çalışmaları için rahatsız eden konulara ilişkin sorunları ele alacaklarını duyurmuştuk" dedi.

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