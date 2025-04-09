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Dünya

Rus ve Amerikalı yetkililer yarın bir araya geliyor: Rusya'dan 'İstanbul' açıklaması

Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, ABD ile müzakerelerin yarın İstanbul'da yapılacağını söyledi.

AA9 Nisan 2025 Çarşamba 15:09 - Güncelleme:
Rus ve Amerikalı yetkililer yarın bir araya geliyor: Rusya'dan 'İstanbul' açıklaması
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Zaharova, başkent Moskova'da düzenlediği haftalık basın toplantısında, ABD ile ilişkilere değindi.

Rusya ve ABD heyetlerinin tekrar bir araya gelmesi konusunun gündemde olduğunu dile getiren Zaharova, "ABD ile istişarelerin ikinci turu yarın yapılacak. Müzakere yeri, formatı ve katılımcıları değişmedi. İstişareler İstanbul'da yapılacak." diye konuştu.

Rus heyetine Rusya'nın Washington Büyükelçisi Aleksandr Darçiyev'in, ABD heyetine de ABD Dışişleri Bakanlığı Rusya ve Orta Avrupa'dan Sorumlu Müsteşar Yardımcısı Sonata Coulter'in başkanlık edeceğini kaydeden Zaharova, görüşmede ayrıca, iki ülkenin dışişleri bakanlıkları temsilcilerinin de yer alacağını belirtti.

Sözcü Zaharova, "Toplantı iki ülkenin diplomatik faaliyetlerini zorlaştıran engellerin kaldırılmasına yönelik yapılacak." ifadelerini kullandı.

Toplantının Rusya'nın İstanbul Başkonsolosluğunda yapılacağı belirtildi.

- RUSYA-ABD GÖRÜŞMELERİ

İlk olarak 18 Şubat'ta Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'da bir araya gelen Rusya ve ABD heyetleri, görüşmede ikili ilişkilerin yeniden tesisi ve Ukrayna krizinin çözümü ile ilgili konuları ele almıştı.

ABD ve Rusya heyetleri, iki ülke arasındaki ilişkilerin normalleştirilmesi kapsamında büyükelçilik faaliyetlerini ele almak üzere İstanbul'daki ilk görüşmeyi ise 27 Şubat'ta ABD'nin İstanbul Başkonsolosluğu rezidansında gerçekleştirmişti. Arnavutköy'deki görüşme yaklaşık 6,5 saat sürmüştü.

Türkiye, hem barışa katkı sağlama hem de görüşmelere ev sahipliği yapma konusundaki kararlılığını sürdürüyor.

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