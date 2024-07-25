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Dünya

Rus ve Çin bombardıman uçaklarından ortak devriye

Rusya Savunma Bakanlığı, Rus ve Çin stratejik bombardıman uçaklarının Çukçi ve Bering denizleri ile Pasifik Okyanusu'nun kuzey kesiminde ortak hava devriyesi gerçekleştirdiğini bildirdi.

AA25 Temmuz 2024 Perşembe 13:47 - Güncelleme:
Rus ve Çin bombardıman uçaklarından ortak devriye
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Bakanlıktan yapılan açıklamada, Rus Hava ve Uzay Kuvvetlerine ait Tu-95ms ve Çin Halk Kurtuluş Ordusu Hava Kuvvetlerine ait Xian H-6k stratejik bombardıman uçaklarının, Çukçi ve Bering denizleri ile Pasifik Okyanusu'nun kuzey kesimi üzerinde ortak hava devriyesi yaptığı belirtildi.

Açıklamada, uçuş sırasında Rus ve Çinli mürettebatın yeni ortak operasyon alanındaki hava devriyesinin tüm aşamalarındaki etkileşim sorunlarını çözdüğü kaydedildi.

Rus Su-30sm ve Su-35s uçaklarının ortak devriye uçuşuna hava desteği sağladığı bilgisi verilen açıklamada, Rus ve Çin uçaklarının ortak uçuş süresinin 5 saatten fazla sürdüğü aktarıldı.

Açıklamada, uçuş rotasının belirli etaplarında hava grubuna yabancı ülkelerden savaş uçaklarının da eşlik ettiği belirtildi.

Görevlerini yerine getirirken her iki ülkenin uçaklarının uluslararası hukuk kurallarına sıkı sıkıya bağlı görev yaptığı ve yabancı devletlerin hava sahasını ihlal etmediği vurgulanan açıklamada, "Ortak hava devriyesinin tamamlanmasının ardından ilgili tüm uçaklar kendi hava üslerine döndü. Etkinlik, 2024 askeri işbirliği planının uygulanması kapsamında düzenlendi ve üçüncü ülkelere yönelik yapılmadı." ifadelerine yer verildi.

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