İSTANBUL 12°C / 8°C
Parçalı bulutlu, güneşli
24 Ocak 2026 Cumartesi / 6 Saban 1447
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    43,3725
  • EURO
    51,3279
  • ALTIN
    6945.51
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Dünya
  • >
  • Rus ve Çin silahları kör edildi! ABD, discombobulator isimli yeni silahını ilk kez kullandı
Dünya

Rus ve Çin silahları kör edildi! ABD, discombobulator isimli yeni silahını ilk kez kullandı

Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro'ya düzenlenen saldırıda 'discombobulator' (karıştırıcı) adını verdiği yeni silahın önemli bir rolü olduğunu ifade eden ABD Başkanı Donald Trump, Karakas yönetiminin Rus ve Çin yapımı roketleri kullanamadığını belirtti.

AA24 Ocak 2026 Cumartesi 17:28 - Güncelleme:
Rus ve Çin silahları kör edildi! ABD, discombobulator isimli yeni silahını ilk kez kullandı
ABONE OL

New York Post gazetesine verdiği mülakatta Trump, Venezuela'ya yönelik saldırıda "discombobulator" adını verdiği yeni silahın kullanıldığını söyleyerek, bu silahın "karşı tarafın ekipmanlarının çalışmamasını sağladığını" ifade etti.

Trump, bu silah hakkında konuşmasının yasak olduğunun altını çizerek "Rus ve Çin yapımı roketleri vardı ama hiçbiri fırlatılamadı. Biz geldik, onlar düğmelere bastılar ama hiçbir şey çalışmadı." ifadelerini kullandı.

Beyaz Saray Sözcüsü Karoline Leavitt tarafından alıntılanan bir sosyal medya paylaşımında, Venezuelalı bir güvenlik görevlisinin saldırıya ilişkin yaşananları anlattığı öne sürülmüştü.

"Tüm radar sistemlerinin aniden kapandığını" ileri süren ismi verilmeyen güvenlik görevlisi, "çok yoğun ses dalgasına benzer bir şey" algıladığını ve "kafası patlayacakmış gibi hissettiğini" iddia etmişti.

NE OLMUŞTU?

Venezuela'nın başkenti Caracas'ta 3 Ocak'ta yerel saatle 02.00 sularında patlama ve uçak sesleri duyulmuştu.

Venezuela yönetimi, patlamaların ardından ABD'yi ülkenin çeşitli bölgelerinde sivil ve askeri tesislere saldırı düzenlemekle suçlamıştı.

ABD Başkanı Donald Trump, Venezuela Devlet Başkanı Maduro'ya karşı büyük çaplı bir saldırı düzenlendiğini, Maduro ile eşinin ülke dışına çıkarıldığını duyurmuştu.

ABD Adalet Bakanı Pam Bondi de Maduro ve eşi Cilia Flores hakkında ABD'de suç duyurusunda bulunulduğunu, Maduro'ya "uyuşturucu terörizmi, kokain kaçakçılığı, ABD'ye karşı makineli tüfek ve yıkıcı cihazlara sahip olma" suçlamalarının yöneltildiğini açıklamıştı.

Venezuela yönetimi, ABD'nin kınanması için uluslararası topluma çağrıda bulunmuş, bazı ülkeler saldırıyı eleştirirken açıklamalarıyla ABD'ye destek verenler de olmuştu.

ÖNERİLEN VİDEO

Silivri'de korkunç kaza: Otobüs içi görüntülere ulaşıldı

Kapat
Video yükleniyor...

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.