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Rus ve Ukrayna TV kanallarından ortak canlı yayın kararı

Siyasi gerilim yaşayan Ukrayna ve Rusya'dan iki televizyon kanalı, iki ülke halklarını buluşturacak ortak canlı yayın programı yapmaya hazırlanıyor. Ukrayna'da milliyetçiler başta olmak üzere pek çok kesim, 'Rus propagandası' yapılacağı gerekçesiyle programın ekrana gelmesine karşı çıkıyor.

  • DHA
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Rusya'da devlet konrolündeki Rossiya 1 ve Ukrayna'daki News One televizyon kanalları, iki ülke halklarının canlı yayında tartışacakları 'Konuşmak Lazım' adlı ortak canlı yayın programını ekranlara getirmeyi kararlaştırdı.
 
Ünlü Rus sunucu Dmitriy Kiselyov, 1980'li yıllarda ABD ve Sovyetler Birliği arasında da benzer bir programın yapıldığını hatırlatarak, "Böylece Soğuk Savaş şartlarında ABD ve Sovyet halkları sohbet etme ve fikir alışverişinde bulunma imkanı buldu" dedi.
 
12 Temmuz Cuma günü saat 18.00'de Ukrayna ve Rusya'da canlı yayınlanmasına karar verilen program, Ukrayna'da tartışmalara yol açtı.  
 
MİLLİYETÇİLERDEN ZELENSKİ'YE '24 SAAT SÜRE'
 
Ukrayna'da radikal milliyetçileri aynı çatı altında birleştiren Ulusal Kolordu adlı örgüt, Rus ve Ukrayna kanalları arasındaki ortak canlı yayının iptal edilmesini sağlaması için Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski'ye '24 saat süre tanıdıklarını' açıkladı. Gerekçe olarak, Ukrayna'da 'Kremlin propagandası' yapılmak istenmesi gösterildi.
 
News One kanalının, Rusya yanlını Muhalefet Platformu Partisi'nin liderlerinden ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in yakını olduğu bilinen Viktor Medvedeçuk'a ait olduğu hatırlatılan açıklamada, "Rusya'dan aldığı parayla var olan Medvedeçuk'un kuklalarının Ukrayna adına konuşması kabul edilemez" denildi.
 
POROŞENKO: "RUS PROPAGANDASI TEHDİDİ VAR"
 
Eski Ukrayna Devlet Başkanı Petro Poroşenko'nun partisinden yapılan açıklamada da, bu program üzerinden 'Rus propagandası' yapılmasının ülkenin bilgi güvenliği açısından ciddi tehdit oluşturduğu öne sürülerek, istihbarat servisi SBU'dan programın yasaklanması için harekete geçmesi talep edildi.
 
Ukrayna Parlamentosu Başkanı Andriy Parubiy de programın ekrana gelmemesi için 'istihbarat servisini göreve davet ettiğini' açıkladı.
 

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