30°
İstanbul
00:00:00
İstanbul
  • $ 5,4962
  • 6,1769
  • 263.605
  • 99405
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

DÜNYA

  1. Haberler
  2. Dünya

Rus vekil Juravlev: Rusya'ya karşı iklim silahı kullanılmış olabilir

Sibirya bölgesinde çıkan orman yangınları ve Moskova’daki şiddetli yağışlarla ilgili yorum yapan Rus vekil Juravlev, ülkede yaşanan doğa anomalilerinin iklim silahının kullanılmış olmasından kaynaklanabileceğini fikrini ortaya attı.

  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

Rus parlamentosunun alt kanadı Duma milletvekillerinden Aleksey Juravlev, Rossiya-1 televizyonunda katıldığı '60 Dakika' programında, Rusya’nın Sibirya bölgesinde çok geniş alanda orman yangınları meydana gelmesi ve Moskova'da şiddetli yağışlar yaşanmasının olası nedenlerini değerlendirdi.
 
Rus vekil, ülkeye karşı iklim silahının kullanılmış olabileceğini söyledi.
 
Rusya'nın birkaç yüzyıldır ilk kez yeni silahlarıyla Batı’ya karşı üstünlük elde ettiği, hipersonik füzeleri olmayan Batı ülkelerinin 'ne yapacaklarını şaşırdığına' dikkat çeken Juravlev, sözlerini şöyle sürdürdü: "Onların iklim silahı denemiş olabileceklerini düşünüyorum. Böyle bir yaz olamaz, hepimiz olamayacağını anlıyoruz. Yangınlar, Moskova’da şiddetli yağışlar meydana geliyor. Washington ‘bölge komitesi’ işbaşında. Bunun ciddi bir şey olduğu ve buna karşı doğru bir tutum ortaya konması gerektiği kanısındayım."
 
Rus vekil, Rusya Acil Durumlar Bakanlığını ise başkent sakinlerini ülkenin Avrupa kesimine yaklaşan güçlü rüzgâr konusunda bilgilendirip uyardığı için övdü.

Hürmüz Boğazı´nda sıcak anlar: İran hücumbotları, İngiliz firkateynini uzaklaştırdı

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!

Kurban keserken feci olay! Yoğun bakıma alındı

Kurban keserken feci olay! Yoğun bakıma alındı

Terim'den olay açıklama: Galatasaray beni istemezse, imza atarım

Terim'den olay açıklama: Galatasaray beni istemezse, imza atarım

Kurban eti nasıl pişirilir? İşte kavurma tarifi

Kurban eti nasıl pişirilir? İşte kavurma tarifi

Çok görkemli ve ihtişamlı... 150 bin kişi gezdi

Çok görkemli ve ihtişamlı... 150 bin kişi gezdi

Ünlülerden Kurban Bayramı mesajları

Ünlülerden Kurban Bayramı mesajları

Bayramın ilk günü kahreden acı! Annenin feryatları yürek yaktı

Bayramın ilk günü kahreden acı! Annenin feryatları yürek yaktı

Bakan açıkladı: Bir defaya mahsus yapıldı...

Bakan açıkladı: Bir defaya mahsus yapıldı...

Türkiye'de bir ilkti... Külliye'nin ardından şimdi de BTK'da

Türkiye'de bir ilkti... Külliye'nin ardından şimdi de BTK'da
 

POPÜLER HABERLER

Başkan Erdoğan askerlerimize bu sözlerle seslendi

Başkan Erdoğan askerlerimize bu sözlerle seslendi

Çok görkemli ve ihtişamlı... 150 bin kişi gezdi

Çok görkemli ve ihtişamlı... 150 bin kişi gezdi

Kurban Bayramı sevinci... Camiler doldu taştı

Kurban Bayramı sevinci... Camiler doldu taştı

Kurban etinin lezzet haritası: Neresinden hangi yemek yapılır?

Kurban etinin lezzet haritası: Neresinden hangi yemek yapılır?

ÖNE ÇIKAN HABERLER

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA