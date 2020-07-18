18 Temmuz 2020 Cumartesi 13:12 - Güncelleme: 18 Temmuz 2020 Cumartesi 13:12

Rusya Doğrudan Yatırım Fonu CEO'su Kirill Dmitriev, kendisinin ve eşi Natalia Popova'nın yeni tip koronavirüs aşısı olduğunu iddia etti.

Hürriyet'in haberine göre, Rusya'da üretilen aşının üçüncü seviye denemelerine girdiğini belirten Dmitriev, kendisi ve eşinin vücudunda normal bir Kovid-19 hastasında bulunan antikorların iki katı kadar antikor bulunduğunu söyledi.

Dmitriev ayrıca elde edilen ilk sonuçların başarılı olduğunu da ifade etti.

Rus CEO, Moskova'da geliştirilen aşının eylül ayında hazır olmasının beklendiğini belirtti.

Kirill Dmitriev'in eşi Natalia Popova eski bir model ve televizyon sunucusu. Putin'in kızının en yakın arkadaşı da olan Popova'nın iki adet Afrika vahşi kedisini evinde beslediği biliniyor.

OXFORD'UN AŞISINA SİBER SALDIRI DÜZENLENDİ

Rus CEO'nun aşı konusunda ilerleme sağlandığı yönündeki açıklamasının, İngiltere'nin Rus hackerlerin Oxford Üniversitesi'nin üzerinde çalıştığı aşıya ilişkin siber saldırı düzenlediği iddialarının ardından gelmesi dikkat çekti.

Batılı istihbarat örgütleri, Rus istihbaratıyla bağlantılı bilgisayar korsanlarının yeni tip koronavirüse karşı aşı geliştirme çalışmaları yürüten kuruluşlardan bilgi sızdırmaya yönelik faaliyet yürüttüğünü ileri sürüyor. Rus siber korsanların aşılara ilişkin hassas bilgileri çaldığı düşünülüyor.