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Dünya

''Rus yetkililer WhatsApp üzerinden iletişim kurmayı sonlandırmalı''

Rusya Federasyonu Toplumsal Konseyi kitle iletişimden sorumlu Başkan Yardımcısı Malkeviç, yetkililere “WhatsApp kullanmayın” tavsiyesinde bulundu.

AA11 Ocak 2021 Pazartesi 14:26 - Güncelleme: 11 Ocak 2021 Pazartesi 14:26
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Rusya Federasyonu Toplumsal Konseyi kitle iletişimden sorumlu Başkan Yardımcısı Aleksandr Malkeviç, oluşan yeni güvenlik endişeleri nedeniyle Rusya’daki resmi çalışanların WhatsApp kullanmayı sonlandırmaları gerektiğini belirtti.

Malkeviç, Rus haber ajansı TASS’a yaptığı açıklamada, WhatsApp'ın "Gizlilik İlkesi"ni güncellemesinin ardından, mesajlaşma uygulamasının güvenilirliğine ilişkin yeni soru işaretlerinin oluştuğunu bildirdi.

Rusya’da çok sayıda resmi çalışanın WhatsApp üzerinden haberleştiğine dikkati çeken Malkeviç, “WhatsApp gazeteciler ve iş dünyası temsilcileri arasında da popüler. Bu nedenle, tüm gizli bilgilerimizin artık yasal olarak Batılı istihbarat birimlerinin malı olacağını anlamalıyız. Rus yetkililer, özellikle de işle ilgili konularda WhatsApp üzerinden iletişim kurmayı sonlandırmalılar.” ifadelerini kullandı.

WhatsApp, 4 Ocak'ta "Gizlilik İlkesi"ni güncellemiş ve onay için kullanıcılara 8 Şubat'a kadar süre vermişti. WhatsApp, yeni koşulların kabul edilmemesi durumunda uygulamanın kullanılamayacağını belirtmişti.

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