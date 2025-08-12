İSTANBUL 31°C / 23°C
12 Ağustos 2025 Salı
Dünya

Rus yetkiliye suikast girişimi: 60 kilo patlayıcıyla yakalandı

Rusya, Ukrayna istihbaratına çalıştığı ve Moskova bölgesinde Rusya Savunma Bakanlığı üst düzey yetkilisine yönelik saldırı planladığı ileri sürülen bir şüphelinin gözaltına alındığını duyurdu. Açıklamada, 'Gözaltına alınan şahıs patlayıcı cihaz hazırladı. 60 kilogram patlayıcıyla donatılan arabanın patlatılması planlanıyordu.' ifadesine yer verildi.

12 Ağustos 2025 Salı 11:52
Rus yetkiliye suikast girişimi: 60 kilo patlayıcıyla yakalandı
Rusya Federal Güvenlik Servisi (FSB), Moskova bölgesinde Ukrayna istihbaratı tarafından planlanan bir terör eyleminin engellendiğini bildirdi.

FSB'den yapılan açıklamada, 1989 doğumlu Rus ve Ukrayna vatandaşı olan bir şahsın gözaltına alındığı belirtildi.

İsmi belirtilmeyen şahsın Ukrayna istihbaratına çalıştığı ve Moskova bölgesinde Rusya Savunma Bakanlığı üst düzey yetkilisine yönelik terör eylemi gerçekleştirmeyi planladığı ileri sürülen açıklamada, "Gözaltına alınan şahıs patlayıcı cihaz hazırladı. 60 kilogram patlayıcıyla donatılan arabanın patlatılması planlanıyordu." ifadesine yer verildi.

Açıklamada, gözaltına alınanın suçunu itiraf ettiği kaydedildi.

