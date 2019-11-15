Barış Pınarı Harekatı'nın başlamasıyla ABD kuvvetlerinin çekildiği Sırrin ve Sebit üslerine Rus askeri polisi, bomba imha uzmanları eşliğinde girdi.

Yakın zamana kadar, Sirrin Hava Üssü, ABD kuvvetlerini konuşlandırdığı en büyük askeri tesislerden biriydi. Ancak Türkiye'nin bölgedeki PKK/YPG ve DEAŞ mensubu teröristlere yönelik başlattığı Barış Pınarı Harekatı ve Başkan Donald Trump’ın ABD’nin bölgede kalması için hiçbir sebep olmadığını açıklamasının ardından üss, hızlı bir şekilde terkedildi.

Rus ordusu, askeri polisin Sırrin Hava Üssü'nün kontrolünü ele geçirdiği ana ait görüntüleri paylaştı. Paylaşılına görüntülerde üssün genel durumunun yanı sıra, ABD askerlerinin geride bıraktığı bazı ekipmanlara da yer verildi.

Rusya Savunma Bakanlığı'nın Zvezda kanalına açıklama yapan askeri yetkili, ''İçeri girdik, iç ve dış çevreyi koruma altına aldık. Şimdi bomba imha ekipleri her binanın içinde dolaşıyor, burada patlayıcı veya başka sürprizler olup olmadığını kontrol ediyorlar.'' dedi.

Yapılan açıklamaya göre Rusya burayı, insani yardım dağıtım noktasına dönüştürmeyi ve buradaki uzlaşma merkezinin yerel bir şubesini kurmayı planlıyor.