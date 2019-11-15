21°
İstanbul
00:00:00
İstanbul
  • $ 5,7502
  • 6,3452
  • 271.456
  • 104737
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54

DÜNYA

  1. Haberler
  2. Dünya

Rus askeri polisi, ABD'nin Suriye'de boşalttığı üsse böyle girdi

Rus askerleri, ABD askerlerinin Aynularab'ın (Kobani) güneyinde boşalttığı 2 üsse yerleşti. Rus ordusu askerlerin üslere girdiği ana ait görüntüleri paylaştı.

Haberin
videosu
  • star.com.tr
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

Barış Pınarı Harekatı'nın başlamasıyla ABD kuvvetlerinin çekildiği Sırrin ve Sebit üslerine Rus askeri polisi, bomba imha uzmanları eşliğinde girdi.
 
Yakın zamana kadar, Sirrin Hava Üssü, ABD kuvvetlerini konuşlandırdığı en büyük askeri tesislerden biriydi. Ancak Türkiye'nin bölgedeki PKK/YPG ve DEAŞ mensubu teröristlere yönelik başlattığı Barış Pınarı Harekatı ve Başkan Donald Trump’ın ABD’nin bölgede kalması için hiçbir sebep olmadığını açıklamasının ardından üss, hızlı bir şekilde terkedildi.
 
Rus ordusu, askeri polisin Sırrin Hava Üssü'nün kontrolünü ele geçirdiği ana ait görüntüleri paylaştı. Paylaşılına görüntülerde üssün genel durumunun yanı sıra, ABD askerlerinin geride bıraktığı bazı ekipmanlara da yer verildi.
 
Rusya Savunma Bakanlığı'nın Zvezda kanalına açıklama yapan askeri yetkili, ''İçeri girdik, iç ve dış çevreyi koruma altına aldık. Şimdi bomba imha ekipleri her binanın içinde dolaşıyor, burada patlayıcı veya başka sürprizler olup olmadığını kontrol ediyorlar.'' dedi.
 
Yapılan açıklamaya göre Rusya burayı, insani yardım dağıtım noktasına dönüştürmeyi ve buradaki uzlaşma merkezinin yerel bir şubesini kurmayı planlıyor.
 
 
 

Terör yandaşlarından TRT´ye hain saldırı!

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!

"Türkiye Cumhuriyeti'nin büyük devlet olmasına alışalım"

'Türkiye Cumhuriyeti'nin büyük devlet olmasına alışalım'

Gri kategoriye bir çizik daha!

Gri kategoriye bir çizik daha!

'Ermeni lobisi Türkiye ve Azerbaycan'a karşı faaliyet yürütüyor'

'Ermeni lobisi Türkiye ve Azerbaycan'a karşı faaliyet yürütüyor'

Suruç Belediye Başkanı Hatice Çevik gözaltına alındı

Suruç Belediye Başkanı Hatice Çevik gözaltına alındı

Adnan Oktar'ın 20 yıl önceki sorgu görüntüleri dava dosyasında

Adnan Oktar'ın 20 yıl önceki sorgu görüntüleri dava dosyasında

Kayseri'de bulundu! Tam 7,5 milyon yıllık

Kayseri'de bulundu! Tam 7,5 milyon yıllık

Başkan Erdoğan hakkında kitap yazınca meşhur oldu

Başkan Erdoğan hakkında kitap yazınca meşhur oldu

7 milyon yıllık! Doğa tarihine ışık tutacak

7 milyon yıllık! Doğa tarihine ışık tutacak
 

POPÜLER HABERLER

Rus askerleri üsse böyle girdi! İşte o anlar...

Rus askerleri üsse böyle girdi! İşte o anlar...

153 bin kişiyi uçurdular! Havadan izlediler

153 bin kişiyi uçurdular! Havadan izlediler

2019 futbolda veda yılı oldu

2019 futbolda veda yılı oldu

Günün en çok paylaşılan fotoğrafları

Günün en çok paylaşılan fotoğrafları

ÖNE ÇIKAN HABERLER

ŞANS OYUNLARI

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA